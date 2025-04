Pré-candidatura de Caiado ao Planalto atrai vice-prefeita de Salvador e incomoda parte do PDT

Procurada, Ana Paula Matos negou incômodo com a bancada local e disse que foi na condição de vice-prefeita da cidade. Em Salvador, o PDT faz parte do governo de Bruno Reis, que é do União Brasil, partido de Caiado. Quando era deputado estadual, o atual prefeito soteropolitano propôs a entrega do título de cidadão baiano ao governador de Goiás. A cerimônia de entrega da honraria fez parte do evento da pré-candidatura de Caiado.

“O título de cidadão baiano foi proposto pelo prefeito Bruno Reis quando era deputado estadual, ele é o anfitrião do evento aqui em Salvador, vim a convite dele, na condição de sua vice-prefeita”, afirmou Matos.

Líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), que é entusiasta da candidatura presidencial de Ciro Gomes, vai aguardar os próximos passos da vice-prefeita para avaliar o desconforto. “Se ela tiver comprometimento com essa candidatura com certeza gera constrangimento para nós. Realmente não é confortável participar desse evento. Se ela foi convidada na condição de vice-prefeita, aí é diferente”, disse.