Prédio do ministério de Alckmin é evacuado após suspeita de bomba; veja foto de mala encontrada

A sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, foi evacuada nesta manhã por suspeita de bomba após uma mala ser encontrada no local. Alckmin passa o dia no Palácio do Planalto e não estava no prédio, que passou por vistoria minuciosa. Os servidores deixaram o local por questão de segurança. As instalações foram liberadas depois de nenhum material explosivo ser identificado.

O vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin. Foto: WILTON JUNIOR

Os esquadrões antibomba Polícia Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal foram acionados pela manhã depois de uma mala suspeita ser abandonada no local.

A mala continha dentro dela roupas, um exemplar da Constituição Federal e um bilhete com evocações religiosas, como “Deus te abençoe”. A Coluna obteve uma foto do que foi encontrado pelos policiais.