Prefeito de BH diz que, se PM de Minas não agir, guarda municipal entregará golpistas para PF

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), baixou uma determinação nesta quarta (11) para que a Guarda Municipal detenha manifestantes golpistas que se reúnam na Praça da Liberdade, na capital mineira, e os leve para prisão pela Polícia Federal.

O ato é uma resposta à PM de Minas, comandada por Romeu Zema (Novo). No início deste mês, segundo aliados de Fuad, o comando da Polícia Militar se opôs ao desmonte do acampamento de seguidores radicais de Jair Bolsonaro na capital. Fuad então determinou a desmontagem na sexta (6), mas a operação só foi concluída no sábado (7), após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Em caso de omissão das autoridades federais e estaduais na execução de prisão em flagrante daqueles que desobedecerem à determinação do STF, que a ordem de prisão em flagrante seja efetuada pelos próprios agentes municipais, com o encaminhamento dos detidos à Polícia Federal”, diz a determinação, que o prefeito publicou em suas redes sociais nesta quarta (11).

Na ordem, Fuad afirma que a medida visa a cumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes, nesta quarta, que proibiu o bloqueio de vias por manifestantes. Bolsonaristas organizaram pelas redes sociais novo ato contra a eleição de Lula nesta quarta.

Fuad também fixou multa de R$ 20 mil para pessoas físicas e de R$ 100 mil para pessoas jurídicas que ocuparem vias públicas.