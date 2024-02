Prefeito de Campinas lança comitê para combater impactos da mudança climática

“As mudanças climáticas já são uma realidade e têm impactado muito as cidades. Os eventos climáticos extremos são uma preocupação para qualquer gestor. E por isso criamos a secretaria do Clima e várias medidas que vão desde capacitação dos moradores até obras de drenagens para reduzir os efeitos sobre a população”, afirmou Dário à Coluna do Estadão, fazendo referência à mudança do nome da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas).

O comitê será formado por grupo gestor com função deliberativa, um grupo técnico de caráter consultivo, câmaras temáticas participativas e um grupo de emergência climática, ligado à defesa civil e que já está instalado e em funcionamento.

Já o portal vai apresentar informações como: principais fontes de emissão de CO2 na cidade; o número de árvores plantadas; as toneladas de CO2 absorvidas e as toneladas de emissões evitadas; compromissos políticos assumidos por Campinas; a política municipal do clima; e um um glossário climático.