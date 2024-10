Prefeito de Mogi das Cruzes usa expressão machista após derrota e leva moção de repúdio

O prefeito escreveu no Instagram que “é melhor perder de pé do que ganhar de quatro”. Vereadores do PT ao PL protocolaram uma moção de repúdio e classificaram a atitude como “machista” e “misógina”. “A referida frase não apenas desrespeita as mulheres, mas também perpetua estereótipos negativos e reforça a cultura machista que tanto lutamos para erradicar de nossa sociedade”, diz o documento.

Após a repercussão, Cunha reconheceu nas redes que errou e pediu desculpas “a todas as mulheres e à nova prefeita”. “Antes de publicar, não analisei o contexto da nossa cidade, na qual uma mulher foi a vencedora dessa eleição. Em nenhum momento a intenção foi atacar a vencedora ou diminuir a sua conquista. Estava falando da minha condição de perder a eleição sem nos submetermos às velhas práticas eleitoreiras”.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a vitória eleitoral do PL em Mogi deixou o presidente da sigla Valdemar Costa Neto, em festa. O pai do dirigente partidário, Valdemar Costa Filho, foi prefeito da cidade por quatro mandatos.