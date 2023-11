Prefeito petista compara em livro hacker da lava jato com Macunaíma

Prefeito de Araraquara pela quarta vez, Edinho Silva (PT), publicou um livro compartilhando suas experiências de gestão do último mandato. A obra “Uma cidade na luta pela vida: da pandemia ao 8 de Janeiro” foi lançada nesta segunda-feira, 13, em São Paulo, em evento que reuniu quadros históricos do Partido dos Trabalhadores - o ex-ministro José Dirceu -, parlamentares e o pré-candidato à sucessão do petista, Newton Lima.

A capa do livro do ex-ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) de Dilma Rousseff é uma releitura da primeira edição de Macunaíma, obra do poeta Mário de Andrade escrita no mesmo sítio onde está marcado para acontecer o segundo lançamento do livro de Edinho. “Araraquara pariu Macunaíma duas vezes. Na primeira, o Macunaíma de Mário de Andrade. Na segunda, o herói improvável é o hacker de Araraquara”, disse o prefeito.

Edinho Silva (PT), prefeito de Araraquara, no lançamento do seu livro em São Paulo Foto: Isabella Alonso Panho/Estadão

Ele fala do hacker Walter Delgatti Neto, preso em agosto deste ano por estar supostamente envolvido com uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2019, ele hackeou troca de mensagens entre o ex-juiz federal Sergio Moro e o ex-procurador de Justiça Deltan Dallagnol, que foram publicadas pelo The Intercept.

As provas, fundamento da “Vaza Jato”, foram usadas para obter a anulação das condenações vindas da operação Lava Jato - incluindo a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O livro tem cinco capítulos, prefácio e posfácio, que juntos ocupam quase 300 páginas. Uma seção inteira é dedicada à eleição de Lula, a “eleição de nossas vidas”.