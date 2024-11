Prefeito tenta surfar na ‘onda Trump’ e diz que vai propor pacto de Sorocaba com os Estados Unidos

Por enquanto, o prefeito bolsonarista não tem nenhum agendamento confirmado, mas conseguiu viralizar nas redes sociais. Manga fez o “anúncio” do pacto nas redes sociais e em 24 horas já alcançou mais de meio milhão de visualizações do vídeo.

Com a bandeira estadunidense nas mãos, o prefeito disse que pacto deve contar com a participação de secretarias municipais e do Parque Tecnológico da cidade, e que a ideia é atrair investimentos à cidade e trocar tecnologias. “Com a eleição do presidente Trump, entendemos que aquele país vai voltar a crescer absurdamente e nós não vamos perder essa oportunidade”, declarou Manga.