Ministros se reúnem com prefeitos da Baixada Santista sobre chuvas

Os ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, vão se reunir nesta sexta-feira (24) com os prefeitos das nove cidades que compõem a Baixada Santista, em São Paulo. A região, segundo interlocutores dos chefes das pastas, têm habitações com risco de desabamento similares às de São Sebastião, cidade atingida por temporais no feriado de Carnaval.

Márcio França Foto: Alex Silva/Estadão

Os prefeitos vão apresentar aos ministros projetos para contornar a situação de risco nas localidades e pleitear recursos federais para executar obras de infraestrutura urbana ou de habitação. A Baixada Santista é reduto eleitoral de França, que foi prefeito de São Vicente.