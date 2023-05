Prefeitos do PP fazem romaria em gabinete de braço direito de Tarcísio por dinheiro

Antes mesmo de formalizar sua filiação ao PP, o secretário da Casa Civil de Tarcísio de Freitas, Arthur Lima (sem partido), começou a receber prefeitos do partido com demandas de recursos para projetos nos municípios. Na primeira rodada, Lima recebeu nove gestores. A próxima reunião já está marcada com 15 prefeitos, em 5 de junho.

A expectativa do PP é que, ao acomodar o braço direito do governador, a sigla consiga concluir obras nas principais cidades que governa até o fim do ano. Assim, as campanhas de reeleição e de sucessores dos atuais mandatários serão turbinadas. A meta é eleger pelo menos 100 prefeitos em São Paulo em 2024.

Secretário da Casa Civil, Arthur Lima (esquerda), ao lado do governador Tarcísio de Freitas, durante a transição. Foto: Divulgação

A maior parte dos pedidos é de socorro às Santas Casas, que passam por situação de penúria financeira, e de finalização de projetos iniciados na gestão de Rodrigo Garcia (PSDB) mediante financiamento do governo do Estado.

O secretario da Casa Civil de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Arthur Lima, tem dito a prefeitos que é a sua pasta a responsável por liberar recursos de convênios com os municípios. Os gestores têm recorrido ao secretário de Governo, Gilberto Kassab, para ter suas demandas atendidas.

Os dois auxiliares de Tarcísio protagonizam uma queda de braço desde o início do governo. Kassab se queixa de que seus acordos políticos não se concretizam devido a indicações e repasses estacionados na Casa Civil.