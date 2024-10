Prerrogativas vai à Justiça após Tarcísio afirmar que PCC orienta voto em Boulos: ‘Abuso de poder’

BRASÍLIA – O grupo de advogados Prerrogativas, ligado ao PT, vai interpelar criminalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após ele afirmar que o PCC orientou voto no candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL).

Após votar neste domingo, na saída do colégio eleitoral, o governador conversou com a imprensa e, abordado sobre o tema, Tarcísio afirmou - sem apresentar documentos - que os serviços de inteligência interceptaram mensagens da organização criminosa com essa orientação.

Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Perrogativas. Foto: Divulgação

O governador é fiador da candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que participou do pronunciamento do padrinho político. Para o Prerrogativas, Tarcísio cometeu abuso de poder político e econômico, e divulgou “informação falsa” para influenciar o resultado da eleição.

“Tarcísio veiculou informações absolutamente mentirosas com objetivos políticos e eleitorais, e tem que responder por isso”, afirmou à Coluna do Estadão o coordenador do Perrogativas, Marco Aurélio Carvalho. Boulos também vai processar Tarcísio pela declaração.