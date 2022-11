Presença de Eduardo Bolsonaro na Copa mostra que bolsonaristas vivem ficção, diz Alessandro Vieira

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) afirma que a aparição do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no estádio 974, no Catar, onde a Seleção Brasileira venceu a Suíça na segundada rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, indica que os bolsonaristas concentrados em frente aos quartéis do Exército Brasil afora estão desconectados da realidade. O filho do presidente Jair Bolsonaro não demonstra a mesma indignação dos manifestantes favoráveis a um golpe de Estado e aproveita a viagem ao país do Oriente médio com a mulher.

O Senador Alessandro Vieira. Foto: EDILSON RODRIGUES/AG. SENADO

“Não vejo problema em ir à Copa. Só mostra a distância entre a ficção em que vivem apoiadores do presidente e a realidade”, disse, sobre a ida de Eduardo Bolsonaro ao Catar

Eduardo Bolsonaro acompanha jogo do Brasil em Doha









