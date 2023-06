‘Presença VIP’ de Lula em festa junina embala caixa do PT

A confirmação da presença de Lula na festa junina do PT, que será realizada no próximo sábado (1º), disparou a corrida por ingressos para o evento, nesta terça-feira (27). Depois do anúncio, ficou difícil até fazer contato com o setor de vendas, que ficou sobrecarregado diante do aumento da procura.

O presidente Lula, durante live semanal. Foto: Ricardo Stuckert/PR - 27/06/2023

O evento festivo, chamado de ‘Arraiá do PT’, faz parte da campanha de arrecadação promovida pela Secretaria Nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores para reforçar o caixa da legenda. Os convites são vendidos a R$ 300,00, R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00.

A secretária nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade, afirmou à Coluna que não há estimativa de arrecadação porque é possível que algumas pessoas doem a mais do que os valores sugeridos. Segundo ela, “quem puder e quiser contribuir com mais é sempre bem-vindo, o que importa é a política de colaboração e autofinanciamento do partido”.

“A nossa festa junina, além de promover o lazer e a confraternização, tem como objetivo dar prosseguimento às ações de arrecadação financeira para a manutenção das atividades de formação, mobilização e de comunicação que vêm sendo incrementadas nos últimos anos pela direção nacional do partido”, afirmou Gleide Andrade.

Pela agenda oficial de Lula, divulgada nesta terça, Lula chegará ao evento às 20 horas.