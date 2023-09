Presidente da CBF falta a reunião de CPI por causa de jogo da Seleção e deve ser convocado

Convidado a participar de audiência pública na CPI da Manipulação dos Resultados, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, avisou ao colegiado que não vai comparecer à reunião desta segunda-feira. Ele alegou estar em viagem internacional a Lima, capital do Peru, para acompanhar o jogo da Seleção brasileira contra a peruana, marcado para amanhã. Após a negativa “em cima da hora”, parlamentares da CPI querem convocar o dirigente.

Na condição de convocado, Rodrigues será obrigado a comparecer à CPI na data definida pelos deputados.

Em ofício enviado à CPI da Manipulação e obtido pela Coluna, o presidente da CBF afirma que que o mês de setembro está repleto de compromissos inadiáveis em razão das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele ainda avisa que viajou ao Peru na última sexta, 8, e ficará até esta terça, 12.

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Foto: CBF/Divulgação

Os deputados da CPI querem que a CBF explique quais medidas foram adotadas para prevenir e combater a manipulação de resultados nas partidas de futebol.

No colegiado, os parlamentares investigam atos deliberados de atletas e dirigentes para favorecer apostas esportivas nas chamadas bets, que movimentam dinheiro não somente com apostas sobre o placar final dos jogos, mas também pelo número de escanteios, cartões amarelos e vermelhos, laterais etc.

“Foi uma matéria bastante debatida, em várias reuniões. Agora, o presidente da CBF avisa que não comparecerá. Ou remarcaremos [a audiência pública] ou, se a comissão achar que é importante, podemos até pedir a condução coercitiva. Acho que não precisaria esse exagero, mas precisamos saber como funcionam os trâmites internos e quais as providências que a CBF toma para coibir essas fraudes”, comentou à Coluna o deputado Paulo Fernando (Republicanos-DF), que integra a CPI.

Como foi convidado, Ednaldo não era obrigado a comparecer. Apesar da ausência do presidente, outros nomes da CBF já confirmaram presença na audiência pública desta segunda-feira: o diretor de competições, Julio Avellar; o ex-diretor de governança e conformidade, André Megale; o ex-diretor financeiro, Gilnei Botrel; e o ex-diretor de integridade, Rômulo Reis.