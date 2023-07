Presidente da CPMI do 8/1 almoça com deputado bolsonarista após confusões

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), Arthur Maia (União-BA), almoçou com o parlamentar que mais tem causado problemas à condução dos trabalhos do grupo: o deputado de primeiro mandato Abílio Brunini (PL-MT).

O deputado Marco Feliciano (PL-SP) acompanhou os dois durante a refeição, realizada no intervalo da sessão que colhe o depoimento do tenente-coronel, Mauro Cid. Eles almoçaram no restaurante do Senado, onde ocorrem as sessões da CPMI.

O deputado Abílio Brunini (PL-MT) Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Antes da hora do almoço, Abílio foi alvo de críticas por atrapalhar a fala do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) e chegou a ser acusado de homofobia pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) por ter se envolvido num embate com a deputada Érika Hilton (PSOL-SP).

Segundo Carvalho, o deputado disse que Hilton teria “oferecidos serviços” ao colegiado quando falou para Abílio procurar alguém para “matar a sua carência”. A senadora Soraya Thronicke (União-MS) também disse ter ouvido a declaração, que foi descrita como de conotação sexual.

Quando foi escolhido para presidir a CPMI, Arthur Maia foi alvo de desconfiança por parte de governistas. O clima piorou quando ele não acolheu o pedido para retirar do colegiado o deputado André Fernandes (PL-CE), investigado na Justiça por possível participação nos ataques.