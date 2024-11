Presidente do Ciesp diz que proibir escala 6x1 seria assunto para convenção coletiva e não PEC

“Isso é assunto para convenção coletiva e não para PEC. Vemos com preocupação. Mexer agora é fora do timing”, diz Cervene à Coluna do Estadão/Broadcast Político. Há uma avaliação no setor produtivo de que Câmara e Senado têm outras pautas importantes para o desenvolvimento econômico que ainda dependem de votação.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse, em nota, que a aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1 impactaria de forma negativa no mercado de trabalho. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), por sua vez, ainda não se manifestou. Nos bastidores, contudo, integrantes da Fiesp consideram o tema embrionário e aguardam para saber se a pauta ganhará tração no Congresso.

Uma das PECs discutidas é de autoria da deputada federal Erika Hilton (SP), líder do PSOL na Câmara, e ainda está na fase de coleta de assinaturas para ser protocolada. O texto da proposta reduz a jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 36 horas semanais, com limite de oito horas diárias, o que, na prática, criaria a escala de trabalho de 4x3 no Brasil.

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), por sua vez, articula para impulsionar uma PEC com teor similar apresentada por ele e que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara desde 2019. A proposta do petista estabelece uma transição de dez anos para o fim da escala de trabalho 6x1 e institui uma jornada de cinco dias, enquanto a de Erika prevê a mudança em um ano e jornada de quatro dias.