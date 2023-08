Presidente do Sebrae, do PT, engrossa pressão para governo Lula criar novo ministério

O presidente do Sebrae, Décio Lima, que foi o candidato do PT ao governo de Santa Catarina nas últimas eleições, resolveu defender em público a criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. A ideia passou a ser ventilada em Brasília no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negocia a entrada do Centrão no governo, por meio de uma reforma ministerial.

O presidente do Sebrae e ex-candidato petista para o governo de Santa Catarina, Décio Lima. Foto: Ed Ferreira

Apesar de o governo não ter se posicionado sobre a ideia de criar um novo ministério, o presidente do Sebrae já declarou apoio à medida. Ele diz que uma pasta voltada às MPEs ajudaria o setor a crescer no País . “Eu me entusiasmei muito. Vou torcer para que isso aconteça”, afirmou Décio Lima à Coluna.

Ter um ministério voltado às MPEs foi uma ideia defendida pelo próprio Lula durante a campanha eleitoral, mas perdeu força no governo de transição. Hoje, as políticas públicas voltada ao setor integram o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

A possibilidade de engordar a equipe ministerial para trazer o Centrão tem a resistência de setores do governo. Um ministro afirmou à Coluna sob reserva que a manobra seria mal vista pela opinião pública, diante de uma Esplanada já inchada, com 37 pastas.

Outro ministro relatou nunca ter ouvido Lula ventilar a ideia de desmembrar o MDIC, apesar de uma eventual saída de Alckmin seja uma opção à mesa para consolidar a reforma ministerial.