Pressão de Waguinho piora situação de ministra do Turismo, avalia Planalto

Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que as declarações do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, contra a eventual saída de sua mulher, Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo, só pioram a situação dela no governo. A avaliação é que, com a pressão, Waguinho acabará antecipando a demissão de Daniela da pasta.

A ministra do Turismo, Daniela Carreira, pode perder o cargo na próxima semana. Foto: EFE/Víctor Lerena - 04/03/2023

Conforme mostrou a Coluna, desde a semana passada prevalece o entendimento no governo de que o presidente Lula não tem como manter Daniela a menos que ela tenha amparo de algum partido.

Como ela perdeu o apoio do União Brasil, uma saída seria ter o apadrinhamento do Republicanos, novo partido de Waguinho.

Daniela pediu autorização na Justiça para sair do União, mas um resultado favorável a ela é visto como pouco provável. O casal também está sem respaldo do Republicanos para ocupar o espaço na Esplanada.

Waguinho tem feito diversos movimentos para evitar que Celso Sabino (União-PA), favorito para assumir o Turismo, substitua Daniela. Ele argumenta que o governo Lula não pode aceitar um bolsonarista na Esplanada.

Caso não consiga segurar a esposa no cargo, aliados do prefeito defendem que ao menos o União indique mais de uma opção para Lula escolher, no intuito de evitar que o escolhido seja Sabino.

Na segunda, Waguinho vai se reunir com Lula para debater o assunto pessoalmente.