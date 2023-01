Pressionado, ministro do GSI diz que seguiu protocolo e aumenta efetivo

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, se defendeu internamente de críticas que vem sofrendo pela baixa na defesa do Palácio do Planalto no dia do vandalismo golpista. Ele disse a aliados que seguiu os protocolos de segurança do Palácio e que pediu reforço de pessoal três vezes naquele dia, o que acabou sendo insuficiente.

Lula e Gonçalves Dias. Foto: EFE

G Dias reclamou que o esquema combinado com a Secretaria de Segurança do DF, responsável por fazer um “filtro” na entrada de pessoas na Esplanada, não foi cumprido. Com isso, foi pego de surpresa pela presença de milhares de pessoas na Praça dos Três Poderes.

Agora, o GSI passou a adotar um novo protocolo e aumentou o efetivo que ficará dentro e no entorno do Planalto de sobreaviso. Além disso, G Dias também pretende comprar câmeras com reconhecimento facial que serão instaladas na sede do Executivo.

Como mostrou a Coluna, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, cobrou o GSI, na segunda-feira (9), por não ter reforçado a segurança no último domingo, antes de manifestantes bolsonaristas conseguirem depredar e saquear o Planalto.

As falhas de segurança durante as manifestações de bolsonaristas reacenderam o debate para retirar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do GSI. O motivo é a suspeita de que pode haver interferência na identificação de militares envolvidos nos atos de domingo.