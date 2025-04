PRF abre investigação após perfil oficial elogiar Bolsonaro e criticar Lula no Instagram

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu neste domingo, 13, uma investigação contra um servidor por ter usado um perfil oficial da corporação no Instagram para elogiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticar o presidente Lula (PT). “Bolsonaro doente junta mais gente que Lula são e inaugurando obra”, publicou a página da PRF no Rio Grande do Norte, onde Bolsonaro esteve na sexta-feira, 11.

Procurada pela Coluna do Estadão, a PRF disse que a publicação não está alinhada às diretrizes da instituição. O processo para apurar o caso tramita na Corregedoria-Geral da corporação, em Brasília. "Assim que identificada, a publicação foi imediatamente removida e, por prevenção, o perfil foi retirado do ar por tempo indeterminado", afirmou o órgão, subordinado ao Ministério da Justiça. Com erros de português, o comentário feito pelo servidor federal na conta da PRF também continha risadas. Veja a foto:

Conta oficial da PRF elogia Bolsonaro e ataca Lula Foto: Reprodução/Instagram

Até a noite do sábado, 12, a página do Instagram “PRF RN”, com selo de verificado, publicava informações institucionais, especialmente dados sobre operações nas rodovias federais no estado. Nos posts mais recentes, contudo, usuários criticaram o comentário político feito pela Polícia Rodoviária Federal.

Leia a íntegra da nota da Polícia Rodoviária Federal:

“A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Norte informa que a publicação indevida feita pelo seu perfil em uma rede social não está alinhada às diretrizes da instituição. Assim que identificada, a publicação foi imediatamente removida e, por prevenção, o perfil foi retirado do ar por tempo indeterminado.

O servidor responsável já foi identificado e a Corregedoria-Geral, em Brasília/DF, instaurou procedimento interno apuratório para verificar as circunstâncias do ocorrido.”