PRF vai reforçar segurança após perfil oficial pedir doação via Pix para Bolsonaro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pretende reforçar seus protocolos de segurança digital após um perfil oficial do órgão no Sergipe divulgar um pedido de doação por Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro, na madrugada desta quinta-feira (29), em nome da instituição. A postagem chegou a ter mais de mil curtidas. A PRF alega que houve um ataque hacker ao perfil e a publicação foi removida. Uma investigação também foi instaurada.

Internamente, a suspeita dos policiais rodoviários é que a invasão foi facilitada em função de uma “senha fraca” e da falta de protocolos para proteger o perfil. Até agora, cada Estado podia definir os critérios de segurança de suas redes sociais da forma que preferisse. Mas, isso vai mudar. As novas orientações serão padronizadas pela cúpula da instituição e passarão valer também para os sites.

PRF-SE pediu doação a Bolsonaro em seu perfil oficial; entidade fala em ataque hacker. Foto: Instagram

“Estamos juntos com Bolsonaro. Ajude-nos doando!”, afirmava a imagem compartilhada pela PRF-SE. A legenda acrescentava que a equipe da PRF “decidiu colaborar com a causa do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro”. “Acreditamos que ele ainda tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria.”

Bolsonaristas divulgam, desde a última sexta-feira (23) uma campanha de “vaquinha” para levantar dinheiro para pagamento de multas judiciais do ex-presidente, sob a justificativa de que ele é vítima de “assédio judicial” e que precisa de ajuda para quitar “diversas multas em processos absurdos”. Os valores doados até agora vão de R$ 10 a R$ 1 mil.