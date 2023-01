Primeiro indicado de Lula ao STF deve decidir sobre aborto e marco temporal de terras indígenas

Os julgamentos do marco temporal na demarcação de terras indígenas e da descriminalização do aborto serão colocados em pauta pela presidente do STF, Rosa Weber, neste ano. A ministra, que se aposentará em outubro, não quis reabrir os debates dos dois casos nas eleições.

BRASILI DF 09-11-2022 ROSA WEBER STF LUIS INACIO LULA DA SILVA Audiência do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com ministros do STF. 09/11/2022 Audiência com presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com ministros do STF. FOTO Nelson Jr./STF

VOZ. O ministro Ricardo Lewandowski pode deixar o tribunal antes da data prevista para sua aposentadoria, que é em maio. O novo integrante da Corte que o suceder, indicado por Lula, poderá votar nos dois casos. O favorito para a vaga é Cristiano Zanin, que defendeu Lula na Lava Jato.