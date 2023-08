Prisão de Silvinei: ‘Lamentamos que não tenha sido feita antes na CPMI’, diz Eliziane

A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), afirmou nesta quarta-feira, 09, que a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, deveria ter sido feita já no dia que ele depôs à comissão.

“Lamentamos que essa prisão não tenha sido feita lá na CPMI, quando da oitiva dele. Silvinei, na época, mentiu descaradamente diante do volume de informações que tínhamos oficialmente”, afirmou à senadora à Coluna.

Silvinei Vasques, ex-diretor da Policia Rodoviária Federal Federal Foto: EFE/André Borges

A relatora admitiu que há, ao mesmo tempo, porém, “uma certa comemoração”, por considerar que essa prisão feita, agora, pela Polícia Federal é fruto também dos trabalhos da CPMI. “Precisamos aprofundar a apuração”, defendeu.