Procuradores oferecem jantar em homenagem a Gonet após Lula ignorar lista tríplice

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) promoverá nesta segunda-feira um jantar em homenagem a Paulo Gonet, empossado novo Procurador-Geral da República (PGR). A comemoração será em um luxuoso espaço de festas em Brasília, na Asa Sul. Em fato inédito em governos petistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ignorou a lista tríplice de procuradores elaborada pela ANPR, como fez quatro anos atrás o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A nova quebra na tradição da lista tríplice, inaugurada pelo próprio Lula em 2003, causou grande desconforto na ANPR. Ainda assim, não há qualquer mal-estar com Gonet. O presidente da ANPR, Ubiratan Cazetta, reuniu-se com o novo PGR logo após a solenidade de posse.

O encontro dos procuradores da ANPR com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, logo após sua posse. Foto: Divulgação/ANPR

Compuseram a lista tríplice da ANPR neste ano os procuradores Luiza Frischeisen, Mario Bonsaglia e José Adoni. Eles não foram recebidos por Lula ao longo de sua seleção para o comando do Ministério Público.

Após deixar o cargo vago por dois meses, o presidente acolheu a indicação dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Pelo perfil conservador, Gonet foi aprovado pelo Senado sem sobressaltos e tomou posse nesta segunda-feira.

A indicação do PGR via lista tríplice não é uma obrigação legal, mas consagrou-se como forma de prestigiar a democracia interna do Ministério Público. A prática foi inaugurada por Lula em 2003 e mantida por Dilma Rousseff.

Em 2017, o então presidente Michel Temer indicou a segunda colocada da lista tríplice, a ex-PGR Raquel Dodge. Acabou preterido o primeiro colocado da ocasião, o procurador Nicolao Dino — irmão do ministro da Justiça, Flávio Dino, aprovado na semana passada pelos senadores para assumir a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal.

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro abandonou de vez a lista tríplice ao indicar Augusto Aras ao comando da PGR, prática agora repetida por Lula. No início do mandato, o presidente já dera sinais de que não mais adotaria o critério da lista tríplice.