Projeto de minirreforma tributária divide a área econômica do governo Lula

O avanço no Senado do projeto que simplifica obrigações tributárias e cria uma nota fiscal eletrônica – considerada uma minirreforma tributária – colocou em lados opostos a Receita Federal e o Ministério da Indústria, comandado por Geraldo Alckmin.

A proposta, já aprovada na Câmara, foi apresentada pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços e conquistou a equipe do vice-presidente, que a considerou uma antecipação da reforma ampla em estudo no Congresso.

Auditores fiscais fazem ressalvas, uma vez que o poder de decisão e gestão de documentos fiscais, declarações, normas e demais obrigações tributárias serão avaliados por um comitê formado por União, estados e municípios e não mais exclusivamente pela Receita.