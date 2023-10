Projeto para armar parlamentares divide bancada da bala na Câmara

Um projeto de lei que permite o porte de armas para qualquer parlamentar, seja na esfera federal, estadual ou municipal, divide a bancada da bala na Câmara. A matéria é assinada pelo presidente do Proarmas, Marcos Pollon (PL-MS), mas rechaçado pelo presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Alberto Fraga (PL-DF).

“Precisamos entender que perdemos a eleição, a política do PT é desarmamentista. Não adianta tentar ficando modificar o estatuto num momento como esse. O porte de armas para deputados e senadores já foi colocado numa lei, mas foi vetado e nós não e nós não trabalhamos pra derrubar esse veto. Portanto, apesar de eu concordar com o assunto, eu acho que não é hora”, disse Fraga à Coluna.

O presidente da bancada da bala, Alberto Fraga (PL-DF).. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Fraga concentra sua articulação na Câmara em negociar com o governo Lula a derrubada da restrição o uso de pistola 9mm. Também foca em manter o entendimento do Executivo, que, quando baixou as novas normas, permitiu que pessoas que compraram as pistolas até dezembro passado continuem com as armas.

O projeto apresentado por Pollon define que qualquer Casa legislativa pode expedir a autorização para o porte de armas, “mediante comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo”. Essa autorização continuaria vigente após o mandato.

“Este projeto de lei reconhece a importância dos deputados e vereadores na manutenção da democracia e na tomada de decisões que afetam diretamente a vid dos cidadãos. Ao conceder o porte de armas a esses representantes, busca-se fornecer uma camada adicional de segurança, protegendo-os de possíveis ameaças e, ao mesmo tempo, protegendo os valores democráticos que nossa nação preza”, justifica Pollon no projeto de lei.