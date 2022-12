Projeto que salvou orçamento secreto reserva R$ 2,1 bilhões para o partido de Bolsonaro

A resolução aprovada na sexta (16) para salvar o orçamento secreto reserva R$ 2,1 bi para deputados do PL de Jair Bolsonaro repassarem a seus redutos eleitorais em 2023. O texto divide a verba das emendas de relator de acordo com o tamanho dos partidos e, como o PL elegeu mais deputados, terá a maior fatia. O PT, o segundo maior, terá R$ 1,4 bilhão. As bancadas na Câmara do União e do PP terão mais de R$ 1 bi cada.

O presidente da República, Jair Bolsonaro.

BOLO. Os senadores do PL terão direito a carimbar R$ 782 milhões em emendas de relator. Já os do PT, R$ 502 milhões.