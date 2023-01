Projeto que torna língua espanhola obrigatória no Ensino Médio volta às discussões na Câmara

O líder do PSB na Câmara, deputado Felipe Carreras (PE), quer retomar neste ano a votação do projeto que torna a língua espanhola obrigatória no Ensino Médio. Atualmente, somente o inglês é exigido na base curricular das escolas públicas.

“O presidente Lula está liderando esse movimento do Mercosul que ficou um tempo adormecido no governo Jair Bolsonaro. Com Lula sendo esse grande líder, estudando até a possibilidade de moeda (comum), seria fundamental que o brasileiro soubesse falar espanhol”, disse Carreras à Coluna.

A proposta de Carreras foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 2021, mas está parada desde então. Na época, houve resistência de parte dos parlamentares em analisar a medida por reações nos Estados em implementar a medida.

Carreras vai ter uma reunião na Embaixada da Espanha, na próxima semana, para discutir o assunto. A embaixadora María del Mar Fernández-Palacio participará do encontro.