Propaganda da PM de São Paulo nas redes deixa bandidos informados de horário e local das operações

A Polícia Militar (PM) de São Paulo divulgou data e horário de uma megaoperação de segurança que fará na Região Metropolitana. No afã de publicizar suas ações, a corporação terminou alertando os bandidos, ao revelar as cidades alvo, além de detalhes do efetivo e viaturas que serão usados. Para especialistas, o comunicado é um erro, esvazia a efetiva atuação policial e onera os cofres públicos.

"Atenção! Dia 10 de abril a lei estará nas ruas! Salve esta data", afirmou no Instagram o Comando de Policiamento Metropolitano da PM de São Paulo no último dia 28, duas semanas antes da operação. A publicação informa que a "presença policial intensa" será às 14h30 da quinta-feira, 10, em Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande Paulista. Além de 1.500 policiais militares, a ação contará com 500 viaturas. Procurada pela Coluna do Estadão, a PM avaliou que a divulgação não atrapalha a Operação Impacto Metropolitano, e que a ação não tem alvos específicos ou cumprirá mandados judiciais. Segundo a corporação, o anúncio não detalhou os endereços específicos onde as tropas vão atuar, nem as estratégias da medida. A operação foi lançada em 2023, ainda de acordo com a PM. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não respondeu. Com música de filmes de ação ao fundo e letras vermelhas garrafais, o vídeo divulgado pela Polícia Militar paulista mostra policiais prendendo pessoas, empunhando armas e fazendo perseguições em favelas.

“A segurança entrou no modo vitrine, marketing tabajara. É um amadorismo. Bandidos e infratores estão avisados para tirar um momento de folga a partir das 14h30 da quinta-feira, 10. Depois do show, podem retornar”, afirmou à Coluna do Estadão José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel da reserva da PM.

O coronel defendeu que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado investiguem os custos da operação. “Essa mera demonstração de força terá imenso desperdício de recursos públicos. A prevenção ao crime se faz no dia a dia, com o policiamento local, baseada nos levantamentos da inteligência que identifica os principais pontos de incidência criminal”, completou.

Polícia Militar de São Paulo divulga hora e data de operação para reforçar segurança em cidades Foto: Reprodução/Instagram