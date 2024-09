Protestos do Brasil ao discurso de Netanyahu e de Israel à fala de Lula pioram relação bilateral

Interlocutores da embaixada de Israel no Brasil receberam o gesto do País - uma orientação direta do Itamaraty - com perplexidade. Procurado, o embaixador Daniel Zonshine não quis comentar. Integrantes do governo Lula afirmaram nos bastidores que a medida foi necessária após a morte de dois brasileiros com os ataques de Israel ao Líbano no conflito com o Hezbollah.

A crise diplomática entre o governo petista e o de Binyamin Netanyahu começou quando o presidente comparou as mortes de civis palestinos na guerra na Faixa de Gaza ao Holocausto, numa metáfora considerada muito ofensiva pelos judeus.