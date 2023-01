PSB declara apoio a Jhonatan de Jesus, do Republicanos, ao TCU

O PSB, partido que integra a base aliada do governo Lula (PT), declarou apoio nesta quarta-feira (25) ao deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) na disputa por uma vaga ao Tribunal de Contas da União (TCU). Jonathan tem feito campanha em conjunto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nos últimos dias. Como mostrou a Coluna, a eleição para o TCU está prevista para ocorrer no dia 2 de fevereiro, logo após a volta dos trabalhos legislativos.

Jhonatan de Jesus e integrantes do PSB. Foto: Reprodução

No encontro para formalizar o apoio a Jhonatan, estava presente o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e o líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE), além dos deputados Paulo Foletto (ES) e Jonas Donizete (SP).

Em gesto de aproximação com o Republicanos, o PT deve manifestar apoio a Jhonatan nos próximos dias. Na disputa pela vaga do TCU, também estão o ex-deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) e a deputada Soraya Santos (PL-RJ).