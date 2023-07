PSD deve expulsar empresário acusado de agredir filho de Alexandre de Moraes

O PSD deve expulsar o filiado Roberto Mantovani Filho, empresário acusado de ter agredido o filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto internacional de Roma, na Itália, durante um episódio de hostilização do magistrado. Ele e o genro, o corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto, responderão pelo episódio a um inquérito na Polícia Federal.

Da esquerda para a direita, Andreia Mantovani, Alex Zanatta Bignotto e Roberto Mantovani Filho, no aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. Os três brasileiros são acusados de hostilizarem o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma e agredirem fisicamente o filho do magistrado. Foto: Reprodução TV Globo

Mantovani é acusado de proferir palavras de baixo calão contra Alexandre de Moraes e dar um tapa no rosto do filho do ministro, advogado de 27 anos que o acompanhava na viagem à Itália.

À Coluna, o PSD diz repudiar o ato “independentemente da condição da filiação partidária”. “Caso confirmada a filiação ao partido, acionará a Comissão de Ética da legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis, que devem culminar em sua expulsão”, afirma o partido.

Atualmente no PSD, o empresário foi candidato derrotado a prefeito de Santa Bárbara D’Oeste (SP) em 2004 pelo PL, hoje sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que na época era aliada do PT, inclusive no município paulista. O vice de Mantovani, à época, era do PT.

Em conversa com a Coluna, Mantovani disse “não ter certeza” e “não lembrar” se era filiado ao PSD ou não. Mas a filiação consta do sistema do TSE. Ele também destacou que “tem foto com Lula”, na tentativa de se afastar da pecha de bolsonarista radical.

Com três ministérios no governo Lula, o PSD tem como um de seus principais expoentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), que igualmente repudiou a agressão ao filho de Alexandre de Moraes. “Atos de hostilidade como os que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e sua família, ontem, são inaceitáveis. A eles, minha solidariedade”, declarou o senador.