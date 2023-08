PSD faz operação ‘segura Fávaro’ na Agricultura

A bancada do PSD no Congresso realizou uma “operação” para blindar o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que é alvo da cobiça do PP. O líder do partido no Senado, Otto Alencar (BA), levou o ministro para uma reunião com quase todos os representantes da sigla da Casa, além do líder da legenda na Câmara, Antônio Brito (BA). Os ministros André de Paula (Pesca) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) também participaram. A reunião ocorreu a poucos dias da minirreforma ministerial tão aguardada no governo Lula, que traz ameaças de encolher a presença do partido de Gilberto Kassab na Esplanada.

Segundo interlocutores que acompanharam o encontro, o foco foi explicitar a união da bancada e aparar as arestas com Fávaro, que é criticado pela sua gestão de emendas parlamentares. O ministro, que já recebeu ordem direta do Planalto para cancelar o repasse de R$ 127 milhões a apenas sete cidades do Mato Grosso, seu Estado, voltou a ser questionado por destinar R$ 47 milhões para Canarana de Campo Verde, cidade onde o padrinho político Eraí Maggi, conhecido como “o Rei da Soja”, tem fazendas.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, é senador pelo PSD do Mato Grosso Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Para aumentar o drama de Fávaro, ele também é alvo de reclamações dos próprios correligionários. “Foi uma reunião para mitigar os ruídos sobre atendimento aos colegas, política é gesto. Fávaro de fato representa o setor do agronegócio, não pode ser desconsiderado”, ressaltou um aliado que participou do encontro.

“Não queremos só manter os ministérios, queremos manter os três ministros”

Esse mesmo aliado que defendeu expressamente a manutenção de Fávaro na Agricultura, avalia que “o governo não pode pensar em mexer com o PSD, um partido que não dá trabalho algum”. Portanto, a articulação do partido de Gilberto Kassab é para preservar todo o espaço que tem hoje na Esplanada dos Ministérios.

Uma liderança completa a explicação sobre a reunião: “Não foi somente para mostrar que o PSD quer manter os três ministérios, é para mostrar que queremos manter os três ministros. Não queremos trocas”.

Alexandre Silveira (Minas e Energia) é outro ministro que não vive um bom momento no governo Lula. Ele entrou numa espiral de críticas por causa do apagão energético ocorrido neste mês e ainda foi ignorado pelo Congresso na discussão para pautar uma série de projetos de energia renovável, articulada pelo deputado Danilo Forte (União-BA). Antes, chegou a ser escanteado na troca de comando de uma subsidiária da Petrobras, como revelou a Coluna. André de Paula, que ocupa o Ministério da Pesca e faz parte da cota do PSD da Câmara, até então é poupado de críticas.

Reunião

A bancada do PSD no Senado contra com quinze representantes. A Coluna apurou que somente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), não conseguiu comparecer à reunião da bancada. Os senadores Omar Aziz (AM) e Mara Gabrilli (SP), participaram do encontro por chamada de vídeo.