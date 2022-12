PSD negocia assumir Pesca ou Comunicações para aderir à base de Lula

A três dias da posse, o PSD recebeu a sinalização do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira, de que terá um espaço maior para aderir à base aliada da próxima gestão. Além de duas pastas já negociadas, o partido deve assumir o comando de um terceiro ministério: o da Pesca ou das Comunicações. Tratativas semelhantes avançaram com o União Brasil.

Entre os deputados do PSD, que serão responsáveis pela indicação da vaga, a expectativa é que a sigla fique com a Pesca, embora o martelo ainda não tenha sido batido. A bancada da Câmara se prepara para indicar André de Paula (PE) para a função. Ele também já foi cotado para chefiar a Embratur.

Como mostrou a Coluna, o PSD não concordou com a possibilidade de ficar com menos ministérios do que o MDB — que ficará com Planejamento, Cidades e Transportes.

Inicialmente, Lula pretendia entregar o Ministério das Comunicações para o deputado Paulo Teixeira (SP), do PT, mas agora a pasta entrou nas negociações com outras legendas sob a justificativa de garantir governabilidade ao futuro presidente. Caso não fique com o PSD, a pasta deve ser assumida por um nome do União Brasil.

Ao resolver o impasse, a maioria dos 16 ministérios que Lula deve anunciar amanhã, às 11h, está resolvida, portanto. Além da Pesca e das Comunicações, ainda está sem ministro escolhido o Turismo e há impasse em torno do Ministério de Integração, que também devem contemplar o União.