PSD tenta ultrapassar PL como maior bancada do Senado

O PSD atua para ultrapassar o PL e retomar o posto de maior bancada do Senado nos próximos meses. A cúpula do partido tem mantido conversas com pelo menos três parlamentares para tratar de uma eventual filiação.

Na próxima legislatura, o PSD deve ficar com 12 senadores e perder a posição de maior bancada para o PL, que passará a ter 14 integrantes.

Em reação, o PSD mantém diálogo com os senadores Eliziane Gama (Cidadania-MA), Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Jayme Campos (União-MT) para tentar atraí-los para a legenda.

De acordo com pessoas envolvidas nas conversas, todos deram sinalizações favoráveis, mas não há nada fechado no momento. Se as tratativas avançarem, o partido passaria a ter 15 membros.

Procurado, Jayme Campos disse que não deve mudar de partido no momento, mas “no futuro talvez”. Mara e Eliziane ainda não se manifestaram.