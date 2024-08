PSDB convence tio de Bruno Covas a se candidatar a vereador; advogado de Datena também está na chapa

O PSDB de São Paulo tenta se recuperar do baque sofrido após perder todos os seus vereadores para partidos que apoiam a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Uma das apostas da cúpula tucana para retomar assentos na Câmara Municipal é a candidatura de Mario Covas Neto, conhecido como Zuzinha. Ele é filho do ex-governador Mario Covas e tio de Bruno Covas (PSDB), prefeito que morreu no exercício do cargo em 2021.

Covas Neto retornou ao ninho tucano neste ano. Ele havia deixado sigla em 2018 por diferenças com o então prefeito João Doria e não queria se candidatar a vereador desta vez, mas mudou de ideia após uma reunião com aliados e militantes no último sábado, 10. "Eu recebi um apelo da Executiva municipal. Estava muito relutante, mas tivemos uma reunião com a militância e eles me convenceram. [O registro de candidatura] deve subir hoje, que é o último dia do prazo", disse o tucano à Coluna do Estadão. A família Covas está rachada: enquanto Zuzinha apoia a candidatura de José Luiz Datena (PSDB), o filho de Bruno Covas, Tomás Covas, está com Nunes.

Mario Covas Neto tentará o terceiro mandato como vereador de São Paulo Foto: Alexa Silva/Estadão

Para o PSDB, o sobrenome Covas é simbólico para retomar a identidade do partido e reforçar a chapa de Datena. Zuzinha foi eleito duas vezes pela sigla, em 2012 e em 2016, e ficou como suplente em 2020 ao disputar pelo Podemos.

O PSDB saiu de 11 vereadores em 2016 para oito em 2020, mas chega à eleição sem bancada na Câmara Municipal. Dois tucanos ouvidos pela Coluna do Estadão apresentaram projeções diferentes: o mais otimista afirma que é possível eleger quatro vereadores, enquanto o segundo disse que o partido deve fazer de um a dois parlamentares.

Nas duas vezes que foi eleito pelo PSDB, o tio de Bruno Covas concorreu com o número de urna 45.000. Desta vez, o número foi destinado a Eduardo Leite (PSDB), advogado de Datena há 24 anos.

Advogado de Datena, Eduardo Leite topou se candidatar a vereador para ajudar na eleição da bancada tucana Foto: Edith Schmidt/Divulgação

“Na verdade foi uma necessidade do partido para a gente poder fazer uma bancada boa do PSDB, mesmo porque o Datena eleito a gente precisa ter uma Câmara Municipal forte para tocar os projetos de lei dele”, disse o advogado, que é uma espécie de “sombra” do candidato a prefeito do PSDB e o acompanha em todos seus compromissos eleitorais.

Eduardo Leite foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil por 12 anos e comentarista da TV Gazeta entre 2012 e 2018.