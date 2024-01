PSDB deixa para depois do Carnaval decisão sobre comando da sigla em SP

O partido teme perder filiados nas negociações para as eleições municipais deste ano e quer que as tratativas já sejam tocadas com o novo presidente. Agora corre para encontrar um nome de consenso para o posto.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, aceitou o pedido de adiamento feito, na terça-feira, 23, pelo presidente da comissão do provisória do PSDB-SP e prefeito de Santo André, Paulo Serra, por como antecipou a Coluna do Estadão. O pedido foi assinado por outros seis integrantes do PSDB, incluindo o vice-presidente do PSDB nacional, Duarte Nogueira.

Serra alertou para o calendário apertado por causa da Festa de Momo e alegou haver consenso sobre a alteração na agenda da convenção. “Muitas cidades estão com dificuldades para mobilizar os seus representantes partidários... Pondera-se que o adiamento, por uma única semana, não trará qualquer prejuízo para os filiados ou mandatários, já que a ‘janela partidária’ só terá início a partir de 7 de março”, disse.