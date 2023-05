PSDB descarta intervenção e inicia acordo de paz no diretório de SP

O PSDB nacional abandonou as discussões para fazer uma intervenção no diretório do partido em São Paulo e iniciou as tratativas para um acordo de paz entre os grupos ligados ao ex-governador João Doria e ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atual presidente da sigla.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, que é ligado a Leite e era cotado cotado para interventor, agora estará à frente de uma comissão eleitoral que será formada no partido, também tem o nome articulado para presidir a federação PSDB-Cidadania.

Já Marco Vinholi, ligado a Doria, manterá o comando do diretório estadual. Ele também atuará na comissão com foco nas eleições municipais de 2024. O grupo deve ser estabelecido nos próximos dez dias.

O PSDB vem perdendo seus prefeitos para outras legendas e teme encolher à metade em São Paulo após as eleições do ano que vem. A cúpula tucana entendeu que se fizesse uma intervenção no diretório no Estado fragmentaria ainda mais a sigla, gerando mais riscos de encolhimento.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Prefeito de Santo André, Paulo Serra.

“O que houve foi a consolidação da boa convivência. Iniciamos a transição que vai lutar pelo PSDB de São Paulo”, comemorou Paulo Serra, que também é tesoureiro nacional do partido.

O atual presidente estadual da sigla ressaltou que as negociações continuam e que seu foco é o de integrar a legenda.

“Sempre preguei a união do partido e sigo nessa linha, trabalhando junto com todos. Vamos buscar a mobilização de todas as lideranças do partido para trabalhar na construção das eleições de 2024″, concluiu Vinholi.