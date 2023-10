PSDB nomeia comando provisório em São Paulo e se distancia mais de Nunes

O PSDB está com novo comando no diretório da cidade de São Paulo. A executiva nacional da sigla nomeou nesta quarta-feira, 4, a comissão provisória municipal, que vai atuar por 180 dias. Orlando Lindório Faria vai presidir o partido na capital e o vice-presidente escolhido é o vereador Gilson Barreto. Com a decisão, o PSDB dá sinais de maior distanciamento do atual prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB).

Orlando foi secretário de Habitação da capital. No final de 2021, foi exonerado por Nunes. Na ocasião, o então secretário havia formalizado apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na disputa interna do partido para concorrer à Presidência da República, enquanto Nunes estava ao lado do ex-governador João Doria, que também queria concorrer ao Planalto.

Orlando Faria, presidente comissão provisória municipal do PSDB de São Paulo Foto: Divulgação-Instagram Orlando Faria

Em abril deste ano, Orlando Faria chegou a divulgar uma “carta aberta” ao prefeito na qual cobrava o cumprimento do programa de metas que havia sido apresentado por Bruno Covas, morto em maio de 2021.

Ao Estadão, Faria explicou que o Programa de Metas é um documento ‘sofisticado’, ressaltando que o ex-prefeito Bruno Covas quis elaborá-lo com alinhamento ao plano de governo que saiu vencedor das eleições 2020. O ex-secretário diz que não se pode mudar o plano ‘de um dia para o outro’.

Cúpula nacional trata decisão como tentativa de reconstrução do PSDB em São Paulo

A decisão marca mais um capítulo da tentativa o PSDB de se reestruturar em São Paulo. Em setembro, o PSDB estadual suspendeu a convenção municipal que havia reeleito Fernando Alfredo. O partido tinha recebido denúncias de dois filiados que acusaram o então presidente do diretório paulistano de suspender tucanos que não o apoiavam e de promover filiação em massa para conseguir ser reeleito.

Confira como ficou a composição:

Presidente: Orlando Lindório de Faria

Vice: Vereador Gilson Barreto

Secretário: Bene Mascarenhas

Tesoureiro: Pedro Henrique Dias Barbieri

Membro: Tomás Covas

Membro: Giovana Tripoli

Membro: Waldomiro Junior

Membro: Janice Massabni Martins