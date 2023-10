PSDB suspende convenção estadual em São Paulo

O PSDB suspendeu sua convenção estadual em São Paulo, prevista para ocorrer em 29 de outubro, por 180 dias. A decisão foi comunicada nesta sexta-feira, 20. O calendário havia sido definido pela executiva nacional do partido, presidido por Eduardo Leite, que já admite não disputar o comando da sigla novamente.

“O que motivou essa decisão foi uma petição assinada por diversas lideranças partidárias, entre elas, ex-presidentes nacionais da legenda, como José Aníbal e José Serra”, diz o comunicado emitido pelo PSDB.

Nota do PSDB anuncia suspenção da convenção estadual por 180 dias Foto: PSDB

A nota afirma que a debandada de prefeitos do PSDB em São Paulo “sem qualquer esforço da direção estadual na manutenção do protagonismo partidário” foi levada em conta para a decisão. A legenda perdeu dezenas de prefeitos após ficar fora do Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez em 28 anos e calcula que pode perder metade até as eleições de 2024. O partido é presidido por Marco Vinholi no Estado.

De acordo com o comunicado, a ausência de mobilização e organização partidária e a necessidade de envolver o partido em todo o Estado para a escolha de dirigentes requer mais tempo de organização.

Quando anunciou o evento, no início deste mês, o PSDB esperava a chegada “de milhares de tucanos” em São Paulo, para “um momento fundamental de mobilização do partido”.