PSDB tem pressão interna para lançar Rodrigo Garcia à prefeitura de São Paulo

Embora de mãos dadas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o PSDB vai sofrer pressão maior neste início de 2024 por candidatura própria na capital. Entusiasta da ideia, o advogado Willian Sampaio - que já ocupou postos de confiança em gestões tucanas - tem defendido que o ex-governador Rodrigo Garcia represente a sigla na corrida municipal. Mas, ainda não conseguiu sucesso na empreitada.

O ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). Foto: Alex Silva/Estadão

Sampaio iniciou um périplo em reuniões com quadros históricos do partido para defender a tese de candidatura própria. Mas, reclama que esbarra na resistência dos que não abrem mão de ter cargos no governo. “O PSDB do Real, genéricos, Anvisa e bom prato não pode ser puxadinho para conveniências locais, a começar em 2024!”, afirmou à Coluna.

Ele também não obteve sinais de Rodrigo Garcia de que aceitaria o desafio. Como mostrou a Coluna do Estadão, o ex-governador decidiu se dedicar à advocacia e deixar de lado as disputas por cargos eletivos, depois de nem sequer conseguir chegar ao segundo turno das eleições em 2022 e passar um ano estudando nos Estados Unidos.