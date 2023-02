O PSOL organizou uma “posse popular”, cerimônia informal realizada em frente ao Congresso. Deputado federal eleito, Guilherme Boulos (PSOL-SP) chegou em seu tradicional carro, batizado de Celtinha. Embora não seja do partido, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou da celebração junto com Sônia Guajajara, dos Povos Originários, e lideranças indígenas.

O deputado federal Guilherme Boulos participou de cerimônia de posse informal organizada pela bancada do PSOL em frente ao Congresso. Foto: Reprodução