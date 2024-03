PSOL pede que MPF revise casos do ex-chefe da Polícia Civil do RJ preso pela morte de Marielle

A deputada pessolista Luciene Cavalcante (SP) solicitou ao Ministério Público Federal que revise casos investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro quando a instituição foi chefiada por Rivaldo Barbosa, um dos presos como suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O pedido é mais uma frente de reação do PSOL, que, como mostrou a Coluna do Estadão, colhe assinaturas para uma PEC que facilita a federalização de investigações que envolvam milícias.

PUBLICIDADE Luciene recorda que Rivaldo foi alvo de investigações por suposta interferência em inquéritos da corporação, como os assassinatos do filho do bicheiro Piruinha a do ex-presidente da escola de samba Portela Marcos Falcon. As mortes, apesar de terem ocorrido em 2017 e 2016, seguem sem solução. Outro caso que a parlamentar destaca é o da morte morte do menino Eduardo Jesus, morto aos 10 anos por um tiro na cabeça disparado por um policial militar que foi inocentado posteriormente pela Delegacia de Homicídios (DH) do Rio.

O Delegado Rivaldo Barbosa , ex-chefe da Polícia Civil do RJ. Foto: Pedro Kirilos / Estadão

“São inúmeros os indícios de embaraçamento de investigação enquanto Rivaldo dirigia a Divisão de Homicídios da PCERJ, assim como quando assumiu a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro quando da intervenção federal no Rio de Janeiro no ano de 2018″, afirma Luciene Cavalcante na representação enviada ao Ministério Público Federal.

Além de Rivaldo Barbosa, a Polícia Federal prendeu nesse domingo o deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ) e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Eles também são são suspeitos de mandar matar a parlamentar carioca.

PEC contra milícia

O PSOL, partido de Marielle Franco, colhe assinaturas para uma Proposta de Emenda à Constituição para facilitar a federalização de investigações que envolvem milícias.

Atualmente, só podem ser federalizadas investigações sobre grave violação de direitos humanos. Pela proposta, a Procuradoria-Geral da República (PGR) poderá pedir o deslocamento de competência de casos de organizações paramilitares que tenham participação de agentes do Estado em qualquer etapa da investigação, sem necessariamente haver comprovação de inércia das forças de segurança estaduais. O pedido de deslocamento de competência é feito pela PGR e precisa ser aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).