PSOL: Sâmia Bomfim pede expulsão de correligionário envolvido em briga com colegas; veja vídeo

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) pediu a expulsão de Rafael Andrade do partido. No último final de semana, a legenda realizou um congresso, em Brasília, que ficou marcado por uma briga envolvendo Rafael, dirigente da Revolução Solidária no Rio de Janeiro. Ele foi gravado dando um soco contra um correligionário.

“O vídeo não deixa dúvidas sobre a gravidade da agressão. O filiado precisa ser expulso para que esta covardia não seja naturalizada. Nós faremos esse pedido, pois essa postura não combina com o PSOL”, disse Samia. O pedido foi apresentado nessa terça-feira, 3.

O pedido foi apresentado nessa terça-feira, 2, e será analisado pelo conselho de ética do PSOL.

“O caso está sob apuração na Comissão de Ética, único organismo partidário que decide sobre as questões de moral partidária. A Executiva Nacional já orientou que tal organismo dê celeridade ao caso, sem deixar de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa”, afirmou o partido, à Coluna.

A confusão começou durante uma discussão sobre mudança de regras sobre ocupação de espaços nos diretórios da sigla. Uma ala do partido defendeu fatiar a Fundação Lauro Campos, o que foi interpretado como tentativa de desidratar uma ala mais a esquerda do partido.

A jogada não deu certo, mas a confusão se instaurou. Rafael faz parte de uma ala do PSOL liderada pelo deputado Guilherme Boulos (SP), que defende maior aproximação com o PT e com o governo do presidente Lula da Silva. Outra ala, liderada por Sâmia e pela deputada Fernanda Melchionna (RS), defende maior independência.

Mas o grande vitorioso do evento foi Boulos que conseguiu eleger a historiadora Paula Coradi como presidente do PSOL. Ela vai comandar a legenda até 2026.