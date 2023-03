PT abre negociação com ruralistas por acordo sobre reestruturação do governo

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), procurou o líder da bancada ruralista, Pedro Lupion (PP-PR), para tentar um acordo pela aprovação da Medida Provisória que traz a reformulação de cargos da Esplanada feita pelo governo Lula. Dirceu perguntou a Lupion o que seria inegociável para o grupo, acrescentando que quer chegar a um entendimento para evitar a disputa por voto. Dirceu ficou de levar a posição para o Palácio do Planalto.

Zeca Dirceu. Foto: Dida Sampaio/Estadão - 26/09/2019

Lupion respondeu que há dois pontos centrais para a bancada: a volta da Conab, atualmente no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e do Cadastro Ambiental Rural (CAR), hoje no Meio Ambiente, para a Agricultura.

Em um possível acordo, os ruralistas já admitem “perder” o Incra, que continuaria no MDA. Também consideram a possibilidade de não brigar pela transferência do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), que seguiria no Ministério do Meio Ambiente.

A bancada ruralista crê ter votos suficientes para reaver a Conab e o CAR mesmo se não houver acordo com o governo.