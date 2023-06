PT acelera o ritmo para a campanhas municipais

Diante dos impasses que enfrenta na definição de chapas para as eleições de 2024, o PT resolveu acelerar a organização de candidaturas. Nesta segunda-feira (5), a executiva nacional do partido aprovou resolução que criou o Grupo de Trabalho Eleitoral e determinou a realização de seminários até o dia 30 de julho para avaliar o cenário político de cada cidade.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Foto: Adriano Machado/Reuters

Em São Paulo, alguns filiados resistem à ideia de apoiar Guilherme Boulos (PSOL), como prometeu Lula. Também há possíveis embates a serem feitos em Recife, onde petistas cogitam lançar candidato próprio contra o grupo do atual prefeito, João Campos, do partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin.