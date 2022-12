PT antecipa embate por futuro do partido em 2026

A entrada de Simone Tebet (MDB) como ministra do Planejamento no novo governo, definida ontem, escancara a presença, na Esplanada, da disputa pela sucessão presidencial. A medição de forças de olho em 2026, no entanto, já ocorria antes. Integrantes do PT veem uma tensão sobre o futuro da sigla que põe, de um lado, Fernando Haddad. De outro, Gleisi Hoffman e Aloizio Mercadante.

Gleisi e Haddad, em 2019. Foto: LUIDGI CARVALHO

COMANDO. O PT será o partido com mais espaço na Esplanada. Contando o Desenvolvimento Agrário, Comunicações e Secom, petistas comandarão dez das 37 pastas. Ao menos outras 12 foram ou serão destinadas a nomes sem vínculo partidário ou que, apesar de filiação em outra sigla, são considerados da cota do Lula.

COMANDO 2. Isso não evita críticas de petistas insatisfeitos com as escolhas. Eles reclamam do poder crescente de Gleisi no novo governo.