PT consegue bloquear indicação de Elmar Nascimento na cota do União Brasil

Pelo acordo com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o União Brasil deve ter três ministérios, sendo duas indicações da bancada Câmara e uma da do Senado. No último caso, a escolha será de Davi Alcolumbre (AP). A indefinição no partido era tamanha que as discussões avançaram noite adentro nesta quarta-feira, 28.

A única garantia que o PT teve é que Elmar Nascimento (BA), desafeto de membros da sigla, não estará na lista. Ganhou força o nome do deputado Juscelino Filho (MA).

REUTERS/Adriano Machado

CIÚME. Os três ministérios destinados ao MDB levaram PSD e União Brasil a aumentar a fatura levada ao presidente eleito para aderir à base de governo. Os outros partidos não aceitaram ficar com menos do que os emedebistas. Já os petistas acharam que Lula cedeu demais.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Elmar Nascimento, deputado