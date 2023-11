PT contrata shows de Olodum e bateria da Mangueira para conferência eleitoral

O PT contratou o grupo Olodum e a bateria da escola de samba carioca Mangueira para o encerramento do evento que vai reunir em Brasília, nos dias 8 e 9 de novembro, os pré-candidatos do partido às eleições municipais de 2024.

Batizado de Conferência Eleitoral Marco Aurélio Garcia, em homenagem ao ex-assessor de assuntos internacionais nos primeiros governos petistas, o ato terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura.

A percussão do Olodum, da Bahia, em apresentação no Carnaval de São Paulo de 2023. Foto: FOTO: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Ao longo dos dois dias de atividades, a Conferência Eleitoral do PT terá um circuito de palestras da Fundação Perseu Abramo, o braço teórico do partido. A ideia é entregar um itinerário formativo aos pré-candidatos sobre como elaborar um programa de governo, como desenvolver uma boa estratégia de comunicação, como fazer um bom planejamento da campanha, e temas afins para turbinar as candidaturas petistas.

Haverá uma aula magna com o publicitário Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da campanha vitoriosa de Lula em 2022.