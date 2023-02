PT deve ceder comando da Codevasf ao União Brasil para melhorar relação com a Câmara

Auxiliares de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto creem que o União Brasil deve vencer a queda de braço contra o PT pelo comando da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Os petistas chegaram a dizer para o presidente do União, Luciano Bivar, que não deixariam o comando do órgão com a legenda. Isso, no entanto, tem sido tratado como a única forma de negociar com o partido na Câmara, que não se sente contemplada pelo acordo – o União tem três ministros na Esplanada.

O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), também trabalha arduamente em favor do União, do qual é aliado, para manter a sua influência sobre a Codevasf. Lira e o deputado Elmar Nascimento (União-BA) são padrinhos do atual presidente do órgão.

Elmar Nascimento e Arthur Lira. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO. Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Como mostrou a Coluna, mesmo com o comando de três ministérios na gestão Lula, o União prepara um manifesto para declarar independência na próxima semana. Também articula um bloco com o PL para assumir os principais postos de comando da Câmara, excluindo o PT.