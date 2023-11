PT do Rio reage à política de Eduardo Paes para internação compulsória de usuários de drogas

Lideranças do PT do Rio torcem para que a política de internação compulsória de usuários de drogas, anunciada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), “seja apenas uma bravata”. A ideia é antagônica às propostas dos petistas sobre como lidar com o problema e eles temem que a discussão dificulte as costuras para as eleições de 2024.

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Os petistas avaliam que a ação pode ser apenas um gesto ao eleitor de direita. A gestão de Paes, porém, garante que não é jogo de cena e nega tratar-se de um movimento eleitoreiro. À Coluna, o secretário de Saúde, Daniel Soranz, afirma que a Prefeitura do Rio de Janeiro já vem discutindo essa ação há meses e pretende implementá-la a partir do início do ano que vem.

“Não tem nenhuma conotação política. É uma questão técnica, para salvar vidas. Os usuários de crack perdem a capacidade de responder por si, indo a óbito por ação violenta, atropelamento ou, às vezes, naturalmente pelo uso abusivo. É uma preocupação nossa. Mas (a internação compulsória) não é uma medida para a maioria dos casos”, comenta Daniel Soranz.